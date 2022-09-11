شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
 التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

 خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

30-19

29-19

28-19

بيت لحم

30-19

29-19

28-19

رام الله والبيرة

29-18

28-18

27-18

طولكرم

31-22

31-22

30-22

نابلس

31-20

30-20

29-20

قلقيلية

31-22

31-22

30-22

جنين

34-22

33-22

32-22

سلفيت

30-19

29-19

29-19

طوباس

35-23

34-23

33-23

روابي

31-20

30-20

29-20

الخليل

29-18

28-18

27-18

غزه

30-23

30-23

29-23

أريحا

40-26

39-26

38-26

خانيونس

30-23

30-23

29-23

الأغوار الشمالية

38-24

37-24

36-24

رفح

31-22

31-22

30-22

 


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