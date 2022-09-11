الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
30-19
|
29-19
|
28-19
|
بيت لحم
|
30-19
|
29-19
|
28-19
|
رام الله والبيرة
|
29-18
|
28-18
|
27-18
|
طولكرم
|
31-22
|
31-22
|
30-22
|
نابلس
|
31-20
|
30-20
|
29-20
|
قلقيلية
|
31-22
|
31-22
|
30-22
|
جنين
|
34-22
|
33-22
|
32-22
|
سلفيت
|
30-19
|
29-19
|
29-19
|
طوباس
|
35-23
|
34-23
|
33-23
|
روابي
|
31-20
|
30-20
|
29-20
|
الخليل
|
29-18
|
28-18
|
27-18
|
غزه
|
30-23
|
30-23
|
29-23
|
أريحا
|
40-26
|
39-26
|
38-26
|
خانيونس
|
30-23
|
30-23
|
29-23
|
الأغوار الشمالية
|
38-24
|
37-24
|
36-24
|
رفح
|
31-22
|
31-22
|
30-22
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