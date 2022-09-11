الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 30-19 29-19 28-19 بيت لحم 30-19 29-19 28-19 رام الله والبيرة 29-18 28-18 27-18 طولكرم 31-22 31-22 30-22 نابلس 31-20 30-20 29-20 قلقيلية 31-22 31-22 30-22 جنين 34-22 33-22 32-22 سلفيت 30-19 29-19 29-19 طوباس 35-23 34-23 33-23 روابي 31-20 30-20 29-20 الخليل 29-18 28-18 27-18 غزه 30-23 30-23 29-23 أريحا 40-26 39-26 38-26 خانيونس 30-23 30-23 29-23 الأغوار الشمالية 38-24 37-24 36-24 رفح 31-22 31-22 30-22









رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.