إصابات خلال اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء اليوم السبت، اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ما أدى لوقوع عدد من الإصاباتوأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، بأن الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة بين عائلتي البحتي وقبلاوي أسفرت عن وقوع جريحين.ونقلت الوكالة عن قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الأسدي، أن الاشتباكات تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل، وتدور تحديدا في الشارع التحتاني عند مفترق سوق الخضار وأدت حتى الآن إلى وقوع جريحين.وقال الأسدي " نجري اتصالات من أجل تهدئة الوضع ووضع حد للاشتباكات، مؤكدا أن الإشكال عائلي ولا علاقة للفصائل به.