شؤون فلسطينية

موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن فلسطين

موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن فلسطين
طقس حار
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، عن أحوال الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، بالإضافة لموعد انحسار الموجة والكتلة الهوائية الحارة.

وبينت أن الثلاثاء المقبل سيشهد انخفاض على درجات الحرارة على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، الأمر الذي يعلن عن انحسار الكتلة الهوائية الحارة.

وبخصوص غداً الأحد فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة على درجات الحرارة بحيث تبقى درجات الحرارة اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة على درجات الحرارة بحيث تبقى درجات الحرارة اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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