أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتزايد الجرائم في المجتمع العربي

رام الله - دنيا الوطنتظاهر العشرات من أهالي مدينة أم الفحم مساء اليوم السبت، على مدخل المدينة احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وتواطؤها مع عصابات الإجرام.وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم والحراك الفحماوي الموّحد، ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في أعقاب جريمة قتل لصحافي نضال إغبارية.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بجرائم القتل وأخرى بتقاعس الشرطة في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.ونظمت في الأيام الأخيرة مظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة بالإضافة إلى صلاة جمعة احتجاجية أمس في الملعب البلدي.وفي دبورية، نظمت مساء اليوم مظاهرة احتجاجية إثر مقتل الشاب يوسف حلمي يوسف من جراء تعرضه لإطلاق نار، كما من المقرر أن تنظم مظاهرة احتجاجية أخرى في المزرعة يوم غد الأحد، إثر مقتل الشاب يزن عوض بجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.