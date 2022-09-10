شؤون فلسطينية

فلسطين تحصد مجموعة من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

فلسطين تحصد مجموعة من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" د. دوّاس دوّاس، في بيان له اليوم الخميس، المشاركين الفائزين في الدورة الثانية من الأسبوع العربية للبرمجة عن دولة فلسطين، والذي تقيمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، في إطار برنامج يهدف للنهوض بثقافة البرمجة والابتكار والإبداع الرقمي وريادة الأعمال لدى الناشئة بالعالم العربي.

وثمن دوّاس الجهود العلمية والإبداعات الفلسطينية التي شاركت في هذه الدورة وفي الدورة السابقة لهذا الأسبوع بالعام الماضي، وقدمت ما يليق بحضور دولة فلسطين الذي تصدر وتقدم بشكل ملحوظ على العديد من الدول، مشيرا إلى أن هذا التميز الفلسطيني يشير إلى تمسك الشباب الفلسطيني بسلاح العلم والمعرفة كأداة لرفع اسم بلدهم ووطنهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية عن فوز مدرسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ممثلة بالمعلمة سامية أبو زيّاد والطالبة الاء عارف بمسابقة الفريق الذهبي صنف غير موصول فئة من 15- 18 سنة، ومديرية التربية والتعليم/ سلفيت ممثلة بالمعلمة رغدة راشد والطالبة راما عبد الفتاح بمسابقة الفريق الذهبي صنف غير موصول فئة من 12- 15 سنة، ومدرسة بنات الحاج إبراهيم الخليل الأساسية ممثلة بالمعلمة نسرين بدارنة والطالبة رواء مهند بمسابقة الفريق الذهبي صنف موصول فئة أقل من 12 سنة، ومدرسة الصداقة الماليزية صباح الخير الثانوية للبنات ممثلة بالمعلمة هيا الشلبي والطالبة سديل إبراهيم بمسابقة الفريق الذهبي صنف موصول من فئة 12- 15 سنة، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات ممثلة بالمعلمة ياسمين جيوسي والطالبة لينة صالح بمسابقة الفريق الذهبي صنف موصول فئة من 15- 18 سنة.

ووجّه دوّاس شكره لطواقم وزارة التربية والتعليم على التدريب والإشراف على الطلبة ومدربيهم، وطاقم اللجنة الوطنية الفلسطينية على جهودهم في متابعة هذا الإنجاز الوطني مع منظمة "الألكسو"، من خلال تأهيل وتدريب وترشيح المتقدمين لهذه المسابقات، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.

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