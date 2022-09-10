وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد فلسطيني في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية بدورته السادسة في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة في محمية عجلون بالأردن، وبتنظيم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.وضم الوفد الفلسطيني الذي ترأسه مدير مشروع محميات فلسطين في مؤسسة هانس زايدل الألمانية أ. إكرام قطينه، ورئيس بلدية طمون أ. معاذ بني عوده وأ. أحمد بطاح رئيس الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية ومن نقابة أدلاء السياحة العربية.وتضمنت فعاليات المنتدى الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري، جولة داخل المحميات الطبيعية ومعرفة معايير إدارة المحميات والمواقع المحمية وصون التنوع الحيوي خارج المحميات، وتبادل الخبرات من خلال المشاركين من مختلف الدول المشاركة والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المحميات الطبيعية.وأكدت قطينه بأن دعم مؤسسة هانس زايدل للوفد الفلسطيني تأتي في إطار إيمانها بتعزيز الكوادر الفنية والإدارية للمحميات الطبيعية، متأملة بأن يكون للوفد مساهمات علمية وعملية ونقل التجربة الأردنية والعربية إلى فلسطين ضمن مشروع محميات فلسطين.وبدوره، قدم بني عوده ممثلا عن الوفد نسخة من كتاب (فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة دليل المسارات) لنائب وزير البيئة الأردني أ. رائد بني هاني، مستعرض أهمية الكتاب في فلسطين ومدى الاستفادة منه والاستعانة به في المسارات الطبيعية.وأكد على أهمية المنتدى في تعزيز المعرفة بإدارة المحميات الطبيعية وخاصة للهيئات المحلية التي تسعى للاستثمار في المناطق الطبيعية والمحميات، مثمنا دور الجمعية الملكية في مجال إدارة المحميات الطبيعية.ومن جانبه، اعتبر بطاح خلال كلمة له في المنتدى، البرنامج التدريبي من أهم البرامج الفريدة والمميزة والتي تساهم في تحسين واقع إدارة المحميات الطبيعية.وعلى هامش المنتدى، التقى الوفد مع مدير عام المناطق المحمية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عثمان طوالبة ومدير التدريب والحماية في الجمعية خالد يونس، لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين البلدين وسبل إعداد الخطط والدراسات حول محمية جبل طمون الطبيعية