شؤون فلسطينية

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد فلسطيني في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية بدورته السادسة في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة في محمية عجلون بالأردن، وبتنظيم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وضم الوفد الفلسطيني الذي ترأسه مدير مشروع محميات فلسطين في مؤسسة هانس زايدل الألمانية أ. إكرام قطينه، ورئيس بلدية طمون أ. معاذ بني عوده وأ. أحمد بطاح رئيس الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية ومن نقابة أدلاء السياحة العربية.

وتضمنت فعاليات المنتدى الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري، جولة داخل المحميات الطبيعية ومعرفة معايير إدارة المحميات والمواقع المحمية وصون التنوع الحيوي خارج المحميات، وتبادل الخبرات من خلال المشاركين من مختلف الدول المشاركة والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المحميات الطبيعية.

وأكدت قطينه بأن دعم مؤسسة هانس زايدل للوفد الفلسطيني تأتي في إطار إيمانها بتعزيز الكوادر الفنية والإدارية للمحميات الطبيعية، متأملة بأن يكون للوفد مساهمات علمية وعملية ونقل التجربة الأردنية والعربية إلى فلسطين ضمن مشروع محميات فلسطين.

وبدوره، قدم بني عوده ممثلا عن الوفد نسخة من كتاب (فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة دليل المسارات) لنائب وزير البيئة الأردني أ. رائد بني هاني، مستعرض أهمية الكتاب في فلسطين ومدى الاستفادة منه والاستعانة به في المسارات الطبيعية.

وأكد على أهمية المنتدى في تعزيز المعرفة بإدارة المحميات الطبيعية وخاصة للهيئات المحلية التي تسعى للاستثمار في المناطق الطبيعية والمحميات، مثمنا دور الجمعية الملكية في مجال إدارة المحميات الطبيعية.

ومن جانبه، اعتبر بطاح خلال كلمة له في المنتدى، البرنامج التدريبي من أهم البرامج الفريدة والمميزة والتي تساهم في تحسين واقع إدارة المحميات الطبيعية.

وعلى هامش المنتدى، التقى الوفد مع مدير عام المناطق المحمية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عثمان طوالبة ومدير التدريب والحماية في الجمعية خالد يونس، لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين البلدين وسبل إعداد الخطط والدراسات حول محمية جبل طمون الطبيعية

أخبار ذات صلة

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتزايد الجرائم في المجتمع العربي

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتزايد الجرائم في المجتمع العربي

فلسطين تحصد مجموعة من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

فلسطين تحصد مجموعة من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

بدعوة رسمية.. هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي

بدعوة رسمية.. هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي

الوفد الكويتي يبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من غزة

الوفد الكويتي يبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من غزة

الرئيس عباس يهنئ الملك تشارلز عقب توليه عرش المملكة المتحدة

الرئيس عباس يهنئ الملك تشارلز عقب توليه عرش المملكة المتحدة

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

&#34;التنمية&#34; تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

منوعات

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

عربي

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل