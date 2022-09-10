الوفد الكويتي يبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من غزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وفد وزارة التربية الكويتية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، إن الوفد بدأ اليوم السبت، إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة.وأوضح السلطان وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الوفد استأنف المقابلات والاختبارات للمتقدمين للعمل من غزة والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل.وبين أن فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء، مشيدا بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال أول بعثة معلمين فلسطينيين.وأضاف: "سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية كافة في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية".وسبق أن قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم بغزة رائد صالحية لـ "دنيا الوطن" إن الوفد سيبدأ المقابلات والامتحانات يوم السبت مع المتقدمين الذين يبلغ عددهم نحو 800 متقدم من كلا الجنسين، عقب إتمام الجوانب الفنية من قبل الوزارة.ولفت صالحية أنه تم تحديد أربعة مواد بناءاً على طلب الجانب الكويتي وهي (رياضيات وعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية).