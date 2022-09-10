شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد قرية دير نظام اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها التهديد بإغلاق مدرسة القرية الثانوية المختلطة، قبل أيام، بعد محاصرتها ومداهمتها والاعتداء على طاقم الإدارة والمعلمين، بالإضافة إلى الإغلاق المتكرر لمدخل القرية بالبوابة الحديدية وإعاقة حركة المواطنين.

أخبار ذات صلة

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الأسير جواد جواريش يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير جواد جواريش يعلق إضرابه عن الطعام

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

&#34;التنمية&#34; تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

&#34;التنمية&#34; تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

منوعات

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

عربي

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل