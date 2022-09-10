عربي

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الحكومة اللبنانية قررت، اليوم السبت، إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان.

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار "بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه".

وأضافت أنه "تم إصدار قرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة".

وتابعت أنه "تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته".

أخبار ذات صلة

&#34;الكوليرا&#34; يتفشى في سوريا ويسجل وفيات وإصابات

"الكوليرا" يتفشى في سوريا ويسجل وفيات وإصابات

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطًنا بتهمة &#34;التعامل مع تركيا&#34;

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطًنا بتهمة "التعامل مع تركيا"

تحذيرات أممية من تدهور أوضاع السودان

تحذيرات أممية من تدهور أوضاع السودان

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

&#34;التنمية&#34; تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

"الديمقراطية" تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

منوعات

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

عربي

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل