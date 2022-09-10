الأسير جواد جواريش يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنعلق الأسير جواد جواريش، مساء اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد خضوع إدارة مصلحة السجون لطلبه.وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ الأسير جواد علق إضرابه عن الطعام بعد موافقة الاحتلال الإسرائيلي على لقائه بشقيقيه الأسيرين عرابي وعبد الله جواريش.والمعتقل جواد جواريش (41 عامًا) من بيت لحم أضرب عن الطعام سبع أيام على التوالي في زنازين سجن (عسقلان)، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين عبد الله، وعرابي جواريش.يذكر أن شقيقه عبد الله معتقل إداريًا ويقبع في (النقب)، وعرابي ما يزال موقوفًا ويقبع في سجن (عوفر).