حزبا التجمع والجبهة يخوضان انتخابات (كنيست) في تحالف ثنائي

رام الله - دنيا الوطنقرر حزبا التجمع والجبهة، خوض انتخابات (كنيست) الإسرائيلي القادمة في تحالف ثنائي.وبحسب اتفاق تم توقيعه بين الحزبين سيحصل التجمع على كل من المقعد الثاني والخامس والسابع والتاسع، وفي حال الاتفاق مع القائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي فسيحصل التجمع على كل من المقعد الثاني والسادس والتاسع. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.وجاء في الاتفاق أن التحالف الانتخابي يسعى إلى تغيير الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة، ويمثل المطالب الجماعية القومية والمدنية للمجتمع العربي، وهو تحالف قائم على أسس التصدي لسياسات الحرب والاحتلال وكل أشكال العنصري.