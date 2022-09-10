علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

رام الله - دنيا الوطندعت هيئة علماء فلسطين، علماء الأمة الإسلامية لأن يكونوا أهل الريادة في التحرك والصدارة لتحريك الشعوب وتوجيهها وترشيد حركتها نحو قضية فلسطين وخاصة القدس والمسجد الأقصى.وقالت الهيئة في بيان لها إنَّ ما يدبر للمسجد الأقصى المبارك من كيد وما يراد بأهله من سوء من قبل المحتل وداعميه، يوجبُ على العلماء أن لا يتأخروا عن الصّفوف ولا أن يتلكّؤوا في طريق المبادرة.وأهابت بالعلماء بأن يكون المسجد الأقصى على رأس جدول أعمالهم، وأن يتداعوا للقاء عاجل لبحث ما يجب فعله والقيام به لنصرة القدس والأقصى.وأوضحت الهيئة أن المرحلة الحرجة التي تمر بها قضية فلسطين لا تخفى على أحد، وأن المخاطر التي تهدد القدس والمسجد الأقصى عظيمة وتهدد الأمة كلها.وأكدت هيئة علماء فلسطين أن المسجد الأقصى المبارك اليوم في أحرج ساعاته، وهو مسؤوليّتنا جميعاً، وأن العلماء في مقدّمة من يتحمّل هذه المسؤوليّة.وطالبت الهيئة من العلماء بإعلان تأييدهم لأهل فلسطين دفاعا عن الحق ونصرة للمظلوم، وأن يتحدثوا للشعوب بكل الوسائل عن واجبها المادي والمعنوي تجاه أهل فلسطين والقدس.