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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطًنا بتهمة التعامل مع تركيا

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 90 مواطًنا بتهمة التعامل مع تركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت 90 مواطنا في مناطق الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا وريف حلب الشمالي بتهمة "علاقتهم مع تركيا".

ونقل المرصد عن مصادر القول إن "من بين المعتقلين إداريين في المجالس المدنية تم توقيفهم بتهمة التعامل مع القوات التركية وفصيل مسلح وإعطاء إحداثيات عن مواقع كردية، على خلفية هجمات تركية في شهري يوليو /تموز وأغسطس/ آب الماضيين".

وقال المرصد إن ذوي المعتقلين اتهموا استخبارات (قسد) بانتزاع اعترافات من أبنائهم "تحت التعذيب"، بحسب ما نقله موقع فناة (العربية).

وأشار المرصد السوري، في الخامس من أيلول/سبتمبر، إلى أن السلطات ضمن مناطق "الإدارة الذاتية" وريف حلب اعتقلت 36 شخصا، بتهمة "التجسس" والتعامل مع السلطات التركية وإعطاء إحداثيات للمواقع ضمن مناطق "قسد" وريف حلب، أثناء التصعيد البري التركي وبالطائرات المسيرة خلال تموز وآب الفائتين.

ووفقا للمصادر فإن المعتقلين جرى توقيفهم في أوقات مختلفة ضمن مناطق "الإدارة الذاتية" وحلب، بتهمة التخابر مع تركيا، وجرى سجنهم في سجون الأمن العام بريف حلب وسجون "قسد" في الرقة والحسكة ودير الزور.

وأشار المرصد السوري، في الرابع من أيلول/ سبتمبر، إلى أن شابا من مهجري عفرين توفي بعد ساعات من نقله من سجن الأمن الداخلي في الشيخ مقصود إلى مستشفى في مدينة حلب، حيث كان معتقلا نحو 15 يوما لدى الأمن الداخلي، بتهمة التخابر مع تركيا.

وأبلغت مصادر محلية وأهلية المرصد السوري، أن آثار التعذيب كانت واضحة على أماكن عدة في جسده.

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