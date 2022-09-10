شؤون فلسطينية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
قدم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عاصم خميس، مداخلة فلسطين في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، الذي عقد دورته الثالثة عبر منصة (زووم)، ونظمته وزارة الخارجية الصينية والمركز الصيني العربي للإصلاح والتنمية.

وشارك في المداخلة، خبراء ومسؤولون من 11 دولة عربية، إضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية لافتا إلى "التحديات الكبيرة" التي تواجهها التنمية الاجتماعية في فلسطين مع وجود الاحتلال، وسياساته العنصرية والعدوانية التي تقوض إعمال حق الشعب الفلسطيني في الوصول الى التنمية والعدالة.

كما أشار خميس لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.

وقال: "بالرغم من هذه التحديات، تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة ولتعزيز التماسك الاجتماعي، ونؤكد حق شعبنا الفلسطيني في التنمية، كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وليتضمن أيضاً الحق في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية".

وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على التزام الحكومة الفلسطينية بإيجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكن من القضاء على الفقر، وضمان المساواة بين المواطنين في حصولهم على الخدمات الأساسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع الاهتمام بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية والقطاعية كافة.

وقال: "تبنت الحكومة مفهوماً فلسطينياً لتنمية اجتماعية تركز على تمكين المجتمع وتعزيز مناعته وصموده، وبأفراده وبمؤسساته، وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمل لائقة".

واستعرض خميس سياسات وتدخلات الحكومة الفلسطينية، المتضمنة في خطة التنمية الوطنية والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما استعرض التحديات التي تواجهها الجهود التنموية الفلسطينية، وأبرزها الاحتلال وسياساته وممارساته القمعية، والصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، والأزمات الصحية العالمية الجديدة مثل كورونا و"جدري القرود"، والتي تزيد من أعباء الحكومة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأشار خميس إلى الجهود والمقاربات الجديدة التي تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية والتي أرسى قواعدها وزير التنمية د. أحمد مجدلاني والمتمثلة بفكر تنموي شمولي اكثر انحيازا للطبقات الفقيرة والمنكشفة، والمبني على أسس الحقوق والحماية والرعاية للجميع والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وضمان الوصول للخدمات والعمل اللائق وسكن ملائم وتوفير دخل يلبي الاحتياجات الأساسية للجميع.

وشدد على حرص دولة فلسطين ورغبتها بالاستفادة من التجربة الصينية وتعزيز التعاون في كافة المجالات وتوطيد أواصر الصداقة مع الحكومة والشعب الصيني.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

بلينكن: نؤكد رؤية الرئيس بايدن حيال الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

"الديمقراطية" تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

فتّوح يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الأسير أبو حميد

فتّوح يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الأسير أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

علماء فلسطين تدعو علماء الأمة للمبادرة وتوجيه الشعوب لنصرة القدس

&#34;التنمية&#34; تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

"التنمية" تشارك في المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

الاحتلال يشيد كنيساً يهودياً ومدارس توراتية في حي المغاربة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

"الديمقراطية" تدعو لإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

فتّوح يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الأسير أبو حميد

فتّوح يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الأسير أبو حميد

منوعات

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

عربي

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة