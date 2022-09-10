شؤون فلسطينية

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم

حملة أكاديمية: من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعلم بحرية دون هجوم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، اليوم السبت، أهمية حماية التعليم في حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية باعتباره حقًا من حقوق الإنسان المنقذة للحياة، والأساس لبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود.

وقالت الحملة: "نرفض الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المدراس العربية في القدس الشرقية بإعتبارها إجراءات تتنافي مع القانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف".

وطالبت بضرورة وقف السياسات الإسرائيلية المفضية إلى تهويد وأسرلة العملية التعليمية في المدارس العربية في القدس الشرقية باعتبارها سياسات تهدف لطمس الهوية العربية الفلسطينية لدى الطلبة الفلسطينية.

وشددت الحملة على حق الشعوب المحتلة بتعليم أبنائها الطلبة روايتها التاريخية والنضالية من أجل شحذ الهمم والطاقات اللازمة لمقاومة المحتل والتحرر والاستقلال.

ودعت لتوفير الحماية الدولية للمنظومة التعليمة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.  

وأكملت الحملة: "في هذا الإطار، فإن الوقت حان لتجاوز الشجب والتنديد إلى اتخاذ خطوات عمليةعلى الأرض بما يتطلبه ذلك من خطوات تصل حد استقدام قوات دولية لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم".

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