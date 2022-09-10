مركز فلسطين: 4800 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للفلسطينيين، حيث رصد المركز (4800) حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام 2022.وأوضح الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أوضح أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الجاري، في الضفة الغربية وخاصه في جنين ونابلس كذلك استبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بتكثيف حملات الاعتقال الواسعة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال.وبين الأشقر أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة، وقد اعتقل الاحتلال حتى العاشر من سبتمبر من العام الجاري (4800) مواطناً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (101) إمرأة وفتاة، و(550) من الأطفال القاصرين.وتابع أنه من بين المعتقلين خلال العام ستة من نواب المجلس التشريعي تم الافراج عن أربعة منهم بعد التحقيق لساعات بينما لا يزال الاحتلال يعتقل النائبين ناصر عبد الجواد من دير بلوط قضاء سلفيت، والنائب المقدسي المبعد للضفة أحمد عطون وصدرت بحقهم قرارات إعتقال ادارى، بينما النائبين كذلك طالت الاعتقالات خلال العام الجاري العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية.وكشف الأشقر أن حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا (فيسبوك)، وصلت خلال (192) حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (فيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.