قدورة فارس يكشف لـ "دنيا الوطن" خطورة الوضع الصحي للأسير أبو حميد

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم السبت، خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد والذي قد يستشهد بأي لحظة، وفق تقارير طبية إسرائيلية.وقال فارس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الوضع الصحي للأسير أبو حميد آخذ في التدهور، ووفق التقارير الطبية الصادرة من مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي تفيد بأن المرض تفشى في كافة أنحاء جسده".وأضاف: "بحسب ما صرح به الأطباء المشرفون على الحالة الصحية للأسير أبو حميد، لا يوجد ما يقدموه له، وحاليًا ينتظر قدره المحتوم".وأفاد رئيس نادي الأسير أن ثمة جهود تبذل من قبل السلطة الفلسطينية في سبيل الإفراج عن الأسير أبو حميد، ولكن حتى الآن لا تفاصيل جديدة حول ذلك.والجدير بالذكر أن الأسير ناصر أبو حميد مريض بالسرطان منذ سنوات، والاحتلال الإسرائيلي يماطل في علاجه إلا أن تدهورت حالته الصحية ويرفض الإفراج عنه حتى اللحظة.