طبيب يُجري عملية نوعية في مستشفى الشفاء بغزة
أجرى الدكتور أيمن السر، أخصائي جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء بغزة، عملية نوعية لشاب في العشرينات من عمره سقط من الطابق الخامس وهي عملية "TEVAR".
وقال الدكتور السر: "أدى سقوط المريض إلى انشطار في الشريان الأورطي الصدري، حيث تم تركيب دعامة مغطاة لرتق الانشطار وإنقاذه من خطر انفجار الشريان الأورطي الأبهر".
وتابع: "هذه العمليات لا يتم إجراءها إلا بالخارج لكن بسبب صعوبة حالة المريض، قمت بإجراء العملية ونجحت بحمد الله، وهذه ثالث عملية أقوم بها بنفس الحالة".
وتوجه الدكتور السر، بالشكر لكل من الفريق الطبي وطاقم التخدير وطاقم التمريض الذي رافقه أثناء العملية.
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