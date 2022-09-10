طبيب يُجري عملية نوعية في مستشفى الشفاء بغزة



وتوجه الدكتور السر، بالشكر لكل من الفريق الطبي وطاقم التخدير وطاقم التمريض الذي رافقه أثناء العملية.









رام الله - دنيا الوطنأجرى الدكتور أيمن السر، أخصائي جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء بغزة، عملية نوعية لشاب في العشرينات من عمره سقط من الطابق الخامس وهي عملية "TEVAR".وقال الدكتور السر: "أدى سقوط المريض إلى انشطار في الشريان الأورطي الصدري، حيث تم تركيب دعامة مغطاة لرتق الانشطار وإنقاذه من خطر انفجار الشريان الأورطي الأبهر".وتابع: "هذه العمليات لا يتم إجراءها إلا بالخارج لكن بسبب صعوبة حالة المريض، قمت بإجراء العملية ونجحت بحمد الله، وهذه ثالث عملية أقوم بها بنفس الحالة".