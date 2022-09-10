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شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد
معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد، سيكون للحافلتين: الثانية، والثالثة حتى الرقم (30) من كشف المسافرين رقم (2022/32).

وأوضحت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/35)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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