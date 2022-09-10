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شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": الحالة الثورية بالضفة توجب إنهاء الانقسام

"العربية الفلسطينية": الحالة الثورية بالضفة توجب إنهاء الانقسام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت الجبهـة العربية الفلسطينية بأن "الحالة الثـورية والوطنية التي يعيشها شعبنا توجب علينا جميعا إعادة ترتيب أولوياتنا الوطنية بإنهاء الانقسام، وتعزيز وحدتنا الوطنية".

وبينت الجبهة أن "ذلك يؤسس معاً شراكة سياسية حقيقية تقوم على أساس برنامج وطني موحد، يلتف حوله الفلسطينيون وقادر على بلورة موقف عربي حاضن، وموقف دولي داعم لحقوقه ونضاله الوطني".

وأضافت أن "تصريحات لبيد بتوفير الحماية لجنود الاحتلال باستباحة الدم الفلسطيني تشكل عنجهية الاحتلال الإسرائيلي، وأن دولته فوق القانون الدولي وعصية على المحاسبة والمساءلة نتيجة للدعم والحماية الأمريكية له على مدى العقود الماضية".

وشددت الجبهة على كسر حالة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وممتلكاته ومقدرات الوطنية، داعية إلى إنهاء سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال.

وكانت في وقت سابق قد نعت الشاب هيثم هاني مبارك، والذي استـشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال، والتي استهدفته على مدخل قرية بيتين، شمال شرقي رام الله بالقرب من حاجز "بيت إيل" شمال مدينة البيرة مؤخرا.

وجددت الجبهة العهد والوفاء للشهداء بمواصلة النضال دفاعاً عن الحقوق أو الأهداف الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعـودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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