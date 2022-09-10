قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة بيت أمر بعد إحراق برج عسكري بالعروب

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاقاً عند مدخل بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، وذلك بعد عملية إحراق البرج العسكري على مدخل مخيم العروب.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدية، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين، ومنعتهم من المرور عبر المدخل الرئيسي لبيت أمر.وتمكن الشباب صباح اليوم، من إحراق برج عسكري إسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ونجح شاب في اقتحام الموقع العسكري في وضح النهار، وإشعال النار فيه قبل انسحابه من المكان.وكان جنود الاحتلال نائمين لحظة اقتحام الموقع، واستيقظوا بعد أن امتدت النيرات في المكان، فيما هرعت سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال إلى الموقع، وسط أنباء عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بحالات الاختناق.