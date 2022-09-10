قُبيل الأعياد اليهودية.. الاحتلال يتأهب خوفًا من عمليات فلسطينية
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، أن المنظومة الأمنية في إسرائيل بحالة تأهب خوفًا من حدوث عمليات فلسطينية.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه قبيل الأعياد، المنظومة الأمنية في حالة تأهب قصوى بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية.
وتابعت القناة: "في نفس الوقت يوجد ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية".
وأكملت: "مسؤول عسكري أكد أن الأيام المقبلة هي فترات اختبار، في أي مكان لا تنشط فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستدخل وتزيد نشاطها".
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