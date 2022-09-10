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شؤون فلسطينية

قُبيل الأعياد اليهودية.. الاحتلال يتأهب خوفًا من عمليات فلسطينية

قُبيل الأعياد اليهودية.. الاحتلال يتأهب خوفًا من عمليات فلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، أن المنظومة الأمنية في إسرائيل بحالة تأهب خوفًا من حدوث عمليات فلسطينية. 

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه قبيل الأعياد، المنظومة الأمنية ​​في حالة تأهب قصوى بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية.

وتابعت القناة: "في نفس الوقت يوجد ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية". 

وأكملت: "مسؤول عسكري أكد أن الأيام المقبلة هي فترات اختبار، في أي مكان لا تنشط فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستدخل وتزيد نشاطها".

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