قُبيل الأعياد اليهودية.. الاحتلال يتأهب خوفًا من عمليات فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، أن المنظومة الأمنية في إسرائيل بحالة تأهب خوفًا من حدوث عمليات فلسطينية.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه قبيل الأعياد، المنظومة الأمنية ​​في حالة تأهب قصوى بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية.وتابعت القناة: "في نفس الوقت يوجد ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية".وأكملت: "مسؤول عسكري أكد أن الأيام المقبلة هي فترات اختبار، في أي مكان لا تنشط فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستدخل وتزيد نشاطها".