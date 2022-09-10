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شؤون فلسطينية

مختصون: المقاومة بالضفة تحبط مخططات الاحتلال ضد شعبنا

مختصون: المقاومة بالضفة تحبط مخططات الاحتلال ضد شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مختصون بشؤون الاحتلال الإسرائيلي، أن تواصل عمليات المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تثبت فشل ما تسمى بعملية "كاسر الأمواج".

وقال المختص بشؤون الاحتلال عمر جعارة إن "العمليات في الضفة الغربية المحتلة في تصاعد مستمر"، مضيفاً أن "حالة المقاومة بالضفة أثبتت فشل ما تسمى بعملية كاسر الأمواج".

وشدد جعارة على أن المقاومة في الضفة الغربية، تحبط مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا.

من جانبه، أشار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إلى أن إحراق البرج العسكري، اليوم السبت، في بيت أمر بالخليل بالزجاجات الحارقة، عمل بطولي يؤكد هشاشة تحصينات الاحتلال.

وتابع شديد قائلاً: "لتمطر قنابل المولوتوف أهداف الاحتلال وأبراجه العسكرية وقطعان المستوطنين"، منوهاً إلى أن الخليل خزان ثوري هائل، وعلينا توجيه السلاح نحو العدو الصهيوني.

يشار إلى أن الشباب الثائر تمكن اليوم من إحراق برج عسكري إسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ونجح شاب في اقتحام الموقع العسكري في وضح النهار، وإشعال النار فيه قبل انسحابه من المكان.

وكان جنود الاحتلال نائمين لحظة اقتحام الموقع، واستيقظوا بعد أن امتدت النيرات في المكان، فيما هرعت سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال إلى الموقع، وسط أنباء عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بحالات الاختناق.

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