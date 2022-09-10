المطران حنا: نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد





وقال المطران حنا: إن "مطالبته جاءت ليقضي لحظاته الأخيرة في أحضان عائلته، خاصة في ظل التقارير التي تفيد بإمكانية استشهاده في أية لحظة بسبب إصابته بمرض عضال".



وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع أسرته، والذين يعيشون هذه اللحظات الآليمة ومع كافة أصدقاء العائلة ومحبيها وكافة الأحرار.





وتابع المطران حنا: "في كل مكان نقول إنه وجب الإفراج عن هذا الأسير المناضل بسرعة، وذلك لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى".



وأكمل: "كل التحية لهذه العائلة الصابرة والمناضلة والأبية، وكل التحية لهذا الأسير المناضل الذي يعاني من مرض السرطان والذي أنهك جسده وقد وصل المرض إلى مرحلة متقدمة".



وختم المطران حنا: "نكرر مطالبتنا بضرورة الإفراج عنه، ويجب أن يكون هذا مطلب كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وكل المعنيين بالشأن الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطنطالب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم السبت، بالإفراج الفوري والسريع عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد (50 عاما) من مدينة البيرة.