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شؤون فلسطينية

"هندسة المتفجرات" تحيّد أجسام خطرة من مخلفات الاحتلال برفح

"هندسة المتفجرات" تحيّد أجسام خطرة من مخلفات الاحتلال برفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حيّدت دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة أجسام خطرة من مخلفات الاحتلال الحربية في موقع الإتلاف الرئيسي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت هندسة المتفجرات أن طواقمها الهندسية أتلفت 700 كيلوجرام من الأجسام غير المتفجرة، شملت "قذائف مدفعية وقذائف هاون؛ وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة".

وأوضحت أن عمل هندسة المتفجرات يتمثل في رفع الضرر الذي يهدد حياة المواطنين، عبر جمع المخلفات العسكرية من صواريخ وقنابل وقذائف، أطلقتها آلة الاحتلال الحربية، خلال الحروب المتكررة على قطاع غزة، نحو المواطنين ولم تنفجر.

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