لليوم الـ 34.. المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقل عدال موسى إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 34 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن المعتقل عدال موسى (34 عاما)، القابع في العزل الانفرادي في سجن "عوفر"، بدأ بالإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/ أغسطس.وكان أحمد موسى (44 عاما)، شقيق عدال، قد علق إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 31 يوما، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريا، أي أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد، ويفرج عنه في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.فيما يواصل المعتقل جواد جواريش (41 عاما) من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله وعرابي.وذكر نادي الأسير، أن جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.ومن الجدير ذكره أن جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل.