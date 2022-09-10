سلفيت: مصرع مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر حادث سير





وقال ارزيقات: "وتم نقل المصابين إلى مركز صحي جمعية بديا للعلاج، وأعلن الأطباء عن وفاة الشاب، وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس".



وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه وأُصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر حادث سير ذاتي وقع في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث سير ذاتي وقع بين مركبة وحيوان تواجد على الطريق.