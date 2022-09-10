مباشر | تحضيرات لتتويج تشارلز الثالث ملكًا رسميًا لبريطانيا

عربي

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم أشخاص مجهولون في لبنان، مساء الجمعة، على الدخول إلى محل لبيع الهواتف الجوالة، وهم يستقلون دراجات نارية، في محل التل بمدينة طرابلس شمال البلاد، وأطلقوا النار من رشاشات حربية ورموا قنبلة يدوية لم تنفجر.

وأفاد شهود عيان في تصريح لموقع (سكاي نيوز عربية) بسقوط ثلاثة قتلى وجريح، من جراء الهجوم.

ونقل أحد المصابين وهو في حالة حرجة إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة، ونقل الصليب الأحمر اللبناني صاحب المحل الذي أُصيب بطلق ناري في قدمه.

في غضون ذلك، فر مطلقو النار على دراجات نارية وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء أثناء فرارهم.

وتوزعت الإصابات على مستشفيات المنطقة بين المظلوم و النيني والإسلامي  فيما عمل الجيش اللبناني على فرض طوق أمني في المنطقة، ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى اللحظة.

وأضاف سكان المنطقة أن "الجيش يعمل على إبعاد المواطنين تمهيداً لتفجير قنبلتين يدويتين موجودتين في مكان إطلاق النار".

وذكر السكان أن "الحادث قد يكون بداعي السرقة التي تتفاقم في هذه الأيام في البلاد، من خلال عصابات (بحسب وصفهم) تنتشر على الطرقات وتشهر السلاح في صدور المواطنين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل الثالث في محل الهواتف هو أحد الملثمين "المهاجمين"، بحيث القتيلان هما اللبنانيان عمر ومحمد الحصني من بلدة ببنين العكارية ويعملان في محل هواتف.

أخبار ذات صلة

تحذيرات أممية من تدهور أوضاع السودان

تحذيرات أممية من تدهور أوضاع السودان

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مختصون: المقاومة بالضفة تحبط مخططات الاحتلال ضد شعبنا

مختصون: المقاومة بالضفة تحبط مخططات الاحتلال ضد شعبنا

المطران حنا: نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

المطران حنا: نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

لليوم الـ 34.. المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

لليوم الـ 34.. المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: 20 إصابة في 56 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 20 إصابة في 56 حادث سير الأسبوع الماضي

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة السبت

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة السبت

حصيلة عمل معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

حصيلة عمل معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

منوعات

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

فنانات من العالم العربي يودّعن إليزابيث.. وهذا ردّ الجمهور على إحداهنّ

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

شاهد: هكذا ردّت منة حسين فهمي على منتقدي صورة والدتها ميرفت أمين

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

عربي

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة