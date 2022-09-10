لبنان: قتلى في طرابلس إثر هجوم مسلح على محل تجاري

رام الله - دنيا الوطنأقدم أشخاص مجهولون في لبنان، مساء الجمعة، على الدخول إلى محل لبيع الهواتف الجوالة، وهم يستقلون دراجات نارية، في محل التل بمدينة طرابلس شمال البلاد، وأطلقوا النار من رشاشات حربية ورموا قنبلة يدوية لم تنفجر.وأفاد شهود عيان في تصريح لموقع (سكاي نيوز عربية) بسقوط ثلاثة قتلى وجريح، من جراء الهجوم.ونقل أحد المصابين وهو في حالة حرجة إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة، ونقل الصليب الأحمر اللبناني صاحب المحل الذي أُصيب بطلق ناري في قدمه.في غضون ذلك، فر مطلقو النار على دراجات نارية وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء أثناء فرارهم.وتوزعت الإصابات على مستشفيات المنطقة بين المظلوم و النيني والإسلامي فيما عمل الجيش اللبناني على فرض طوق أمني في المنطقة، ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى اللحظة.وأضاف سكان المنطقة أن "الجيش يعمل على إبعاد المواطنين تمهيداً لتفجير قنبلتين يدويتين موجودتين في مكان إطلاق النار".وذكر السكان أن "الحادث قد يكون بداعي السرقة التي تتفاقم في هذه الأيام في البلاد، من خلال عصابات (بحسب وصفهم) تنتشر على الطرقات وتشهر السلاح في صدور المواطنين".وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل الثالث في محل الهواتف هو أحد الملثمين "المهاجمين"، بحيث القتيلان هما اللبنانيان عمر ومحمد الحصني من بلدة ببنين العكارية ويعملان في محل هواتف.