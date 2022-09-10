ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ ألمانيا.. هذا مصدرها



وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس.





ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال يوم الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورغ وفي هولندا.



كما وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب محمولة وهواتف ذكية ومركبات.



وقالت: "المعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة (وفق وصفه)، وإيراني يبلغ من العمر 35 عاما في هولندا، وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات، ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاما".



وشارك في المداهمات العديد من الضباط من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا ومباحث الجمارك في كل من هامبورغ ودريسدن وسلطات التحقيق الجنائي في هامبورغ وسكسونيا، وشرطة ولايتي هامبورغ وسكسونيا والشرطة الاتحادية، وكذلك السلطات المحلية بالتعاون مع السلطات في الخارج.



رام الله - دنيا الوطنأفاد الادعاء الألماني، يوم الجمعة، بضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها "إيران".وأكد الادعاء الألماني "اعتقال أربعة أشخاص أحدهم إيراني بعد ضبط أكبر كمية مخدرات مصدرها إيران"، بحسب ما نقله موقع (العربية).وقال ممثلون للادعاء في ألمانيا، الجمعة، وفق ما أوردته وكالة (رويترز)، إن أربعة "اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد، إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران"، وفق وصفهم.