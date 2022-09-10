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تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة السبت

تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة السبت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم السبت، حالة الطرق على كافة محاور ومفترقات قطاع غزة. 

وذكرت المرور أن حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، مع وجود نشاط مرور في أماكن تجمعات المدارس. 

ونوهت عن وجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير. 

وتابعت المرور أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".

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