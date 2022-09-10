حصيلة عمل معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة انون خلال الأسبوع الماضي (4-9 أيلول/ سبتمبر 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11209 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10776 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10987 مواطناً و127 أجنبياً، و95 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 10576 مواطناً، و153 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ست وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل.