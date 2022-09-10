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شؤون فلسطينية

حماس توضح تطورات ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال

حماس توضح تطورات ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين، أن حركته تتابع قضية الأسرى بشكل عام وقضية الأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص.

وأضاف جبارين وهو مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، أننا أبلغنا الوسطاء عن استعدادنا التام لإنجاز صفقة تبادل، لكن الاحتلال غير جدي في ذلك.

وشدد أن قضية الأسرى والمسرى على سلم أولويات المقاومة، وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال على سلم أولويات حركة حماس.

وأشار جبارين إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم قضية الأسرى في العملية الانتخابية دائماً، موضحاً أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي جدية من قيادة الاحتلال، لإنجاز أي صفقة في القريب.

وذكر أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار هذا الاحتلال الغاصب، مجدداً تأكيده أن قضية الأسرى حاضرة في كل وقت على طاولة قيادة حركة حماس. 

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضئيل، وذلك في أعقاب اعتبار موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، أمس، أنه بانتهاء العدوان على غزة توجد فرصة سياسية للتقدم في قضية تبادل أسرى".

وأشارت صحيفة (هآرتس) إلى أن احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى "لا تبدو مرتفعة في المدى القريب".

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه يوجد "تفاؤل" في إسرائيلي حول هذا الموضوع إثر نجاح الوساطة المصرية بتحقيق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أول من أمس، إلا أن الصحيفة أفادت بأنه لا تجري مفاوضات حول صفقة في هذه المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، لموضوع تبادل الأسرى مختلف عن توجه أسلافه، وأنه طالب الجهات التي تعمل في هذا الموضوع بأن يبادروا إلى التوصل إلى صفقة تبادل وعدم الاكتفاء بالرد على مقترحات تطرحها حماس بهذا الخصوص.

ووفقا لمقترح قدمته مصر، العام الماضي، طالبت حماس بالفصل بين المواطنين الإسرائيليين بحوزتها وبين جثتي جنديين إسرائيليين، وأن تفرج حماس في إطار صفقة تبادل إنسانية عن المواطنين مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين.

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