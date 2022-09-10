زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية إسرائيلية حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خانيونس، وأطلقت النار وقنابل الانارة، دون أن يبلغ عن إصابات.كما واستهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح جنوبا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.الجدير ذكره، أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.