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شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل تسلل فلسطيني لتنفيذ عملية بتل أبيب

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل تسلل فلسطيني لتنفيذ عملية بتل أبيب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، تفاصيل جديدة حول تسلل شاب فلسطيني إلى يافا الخميس، لتنفيذ عملية كبيرة في حديقة عامة بمدينة تل أبيب.

وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن "الشاب محمد الميناوي 20 عاماً من مدينة نابلس ، تسلل عبر الجدار الفاصل في مدينة طولكرم، رغم التواجد الكبير للجيش الإسرائيلي في المنطقة، وانتشار ثماني كتائب على طول السياج الأمني".

وأضافت القناة أن "الشاب استقل سيارة أجرة وكان بحوزته سلاح من صنع محلي وقنابل أنبوبية، ولم يتضح فيما إذا كان السائق يعرف بمن كان يقود".

وأشارت إلى أن "هناك فعليا مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي من إمكانية تنفيذ هجمات داخل مدن الخط الأخضر رغم الانتشار للتزايد على طول خط التماس، خاصة وأنه لا يوجد إغلاق كامل بنسبة 100%".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، أن عناصرها "اعتقلت فلسطيني في مدينة يافا بحوزته سلاح وقنابل يدوية كان ينوي تنفيذ عملية كبيرة بها".

ونقلت (القناة الـ12) عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إنها "اعتقلت فلسطيني مشتبه به يحمل أسلحة"، مؤكدةً ان "الحادثة انتهت بمعجزة".

وأضافت القناة أنه "وفق التقارير الأولية تبين أنه مقيم في المدينة بشكل غير قانوني وكان بحوزته أسلحة لتنفيذ هجوم كبير كاد ان ينتهي بكارثة في المنطقة".

بدوره، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن "المتهم اعترف في التحقيق الأولي معه، أنه وصل لتنفيذ هجوم في تل أبيب في مكان به الكثير من الناس".

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