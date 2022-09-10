زيلينسكي: استعدنا 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، استعادة ثلاثين بلدة من القوات الروسية في خاركيف.وكان رئيس الإدارة العسكرية الروسية في خاركيف فيتالي جانـتشيف أقر بتقدم القوات الأوكرانية وسيطرتها على عدد من التجمعات السكنية، بحسب ما نقله موقف (العربية).وقال المسؤول الذي عينته روسيا إنه "يتم حاليا عملية إجلاء المدنيين بالتزامن مع تعرض عدد من البلدات في خاركيف لقصف أوكراني عنيف".إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، أن "القوات الأوكرانية حققت نجاحات في جبهتي خيرسون وخاركيف".وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيكي في براغ "نرى نجاحاً في خيرسون الآن، ونرى بعض النجاح في خاركيف، وهذا أمر مشجع للغاية".هذا وتقترب القوات الأوكرانية، التي تحرز تقدماً سريعاً على الأرض، الجمعة، من خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يزود القوات الروسية في شرق البلاد بالإمدادات، بعد أن أحدث انهيار جزء من الخط الأمامي الروسي أكبر تحول في زخم الحرب منذ أسابيعها الأولى.