شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في نابلس وجنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في نابلس وجنين
اعتقالات- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة شبان من مدينتي نابلس وجنين. 

هذا واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة "مستعربين" اقتحمت بلدة جماعين، وحاصرت عددا من المنازل، وداهمت محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الله وشقيقه عروة محمد سعيد عبد الله، عقب محاصرة منزلهما، واستولت على مركبة خاصة بهما.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن منتصر السلعوس، بعد أن حاصرت منزله، وفتشته.

كما واعتقلت قوات الاحتلالـ شابين جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، والشاب ليث الراباوي من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

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