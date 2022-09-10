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طالع حالة الطقس في فلسطين بأول أيام الأسبوع

طالع حالة الطقس في فلسطين بأول أيام الأسبوع
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية ألى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاءـ يكون الجو غائم جزئي إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-20 30-20 بيت لحم 30-20 30-20 30-20
رام الله والبيرة 29-19 29-19 29-19 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 31-21 31-21 31-21 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 30-20 30-20 30-20
طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 31-21 31-21 31-21
الخليل 29-19 29-19 29-19 غزه 30-24 30-24 30-24
أريحا 41-27 41-27 41-27 خانيونس 30-24 30-24 30-24
الأغوار الشمالية 39-25 39-25 39-25 رفح 31-23 31-23 31-23

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