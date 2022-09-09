إعلام الاحتلال: هناك ترتيبات لشنّ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن هناك ترتيبات داخل جيش الاحتلال لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية.وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن "المنظومة الأمنية في حالة تأهب قصوى قبيل الأعياد بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية".وأضافت: "وفي نفس الوقت يوجد هناك ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية".كما ونقلت القناة حديث مسؤول عسكري بأن "الأيام المقبلة هي فترات اختبار، في أي مكان لا تنشط فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستدخل وتزيد نشاطها".وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن "الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة، يعملون بقدر كبير من القوة الاستخبارية والكثير من الأنشطة الهجومية والدفاعية".وتابع غانتس في حديث للقناة (12) الإسرائيلية، أنه "تم الدفع بأكثر من 10 كتائب في الضفة الغربية، وعززنا القوات على خط التماس". وفق ما نقلت (صحيفة القدس) المحلية.وأضاف: "أتمنى أن لا يدخل الجيش الإسرائيلي في جولة قتال جديدة على أي من الجبهات قبل انتخابات (كنيست) المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل".وتابع غانتس "نحن بحاجة إلى مواصلة نشاطنا وعملياتنا هجوميا ودفاعيا بقدر ما هو ضروري وفي كل مكان ولن تتوقف حتى استعادة الهدوء".