في أول كلمة رسمية له.. تشارلز: أتعهد بخدمة وطني طوال حياتي

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تشارلز الثالث - ملك بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
ألقى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، مساء اليوم،  أول كلمة له بعد أن اعتلى عرش بريطانيا، قال فيها إنه "سيسير على خطى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية".

وتابع تشارلز خلال كلمة مسجلة من قصر باكنغهام، "والدتي الملكة كانت مصدر إلهام وسأتابع السير على خطاها."

كما وجدد ملك بريطاني تعهده بخدمة الوطن طوال حياته.

وأعلن أن ولي عهده الأمير ويليام سيحمل لقب أمير ويلز ، وتمنى لنجله الآخر للأمير هاري وزوجته النجاح في حياتهما بالخارج.

وكان الملك تشارلز الثالث وصل اليوم الجمعة من أسكتلندا إلى قصر بكنغهام في لندن.

وفي أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا ترجل تشارلز الثالث من سيارته أمام قصر باكينغهام وصافح عشرات الأشخاص في تحية للحشود المجتمعة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتولى الأمير تشارلز العرش، ليصبح ملكاً لبريطانيا بعد (64 عاماً) أمضاها في منصب ولي العهد بعدما أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الحكومة البريطانية: إن فترة الحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل في 19 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

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