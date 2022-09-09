غانتس: عزّزنا بأكثر من عشرة كتائب بالضفة ولن نتوقف حتى استعادة الهدوء

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة، يعملون بقدر كبير من القوة الاستخبارية والكثير من الأنشطة الهجومية والدفاعية".وتابع غانتس في حديث للقناة (12) الإسرائيلية، أنه "تم الدفع بأكثر من 10 كتائب في الضفة الغربية، وعززنا القوات على خط التماس". وفق ما نقلت (صحيفة القدس) المحلية.وأضاف: "أتمنى أن لا يدخل الجيش الإسرائيلي في جولة قتال جديدة على أي من الجبهات قبل انتخابات (كنيست) المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل".وتابع غانتس "نحن بحاجة إلى مواصلة نشاطنا وعملياتنا هجوميا ودفاعيا بقدر ما هو ضروري وفي كل مكان ولن تتوقف حتى استعادة الهدوء".وحول العملية التي زعم الاحتلال أنه سيتم تنفيذها في تل أبيب أمس، قال إنه "تم تفادي وقوع هجوم كبير، اليقظة مهمة للغاية وهذا ما نتوقعه من القوى الأمنية".