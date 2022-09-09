عاجل

  • الملك تشارلز الثالث يمنح ابنه الأكبر وليام لقب "أمير ويلز"

مباشر | كلمة ملك بريطانيا تشارلز الثالث

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، ومدخل بلدة بيتا جنوبا.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرة أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأضاف جبريل بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت مصادر محلية بأن مستوطنين تجمعوا في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، وقاموا بأعمال عربدة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت الشارع.

أخبار ذات صلة

غانتس: عزّزنا بأكثر من عشرة كتائب بالضفة ولن نتوقف حتى استعادة الهدوء

غانتس: عزّزنا بأكثر من عشرة كتائب بالضفة ولن نتوقف حتى استعادة الهدوء

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا &#34;الإرهاب&#34;

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا "الإرهاب"

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية &#34;قابل للانفجار&#34;

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية &#34;قابل للانفجار&#34;

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

صحفي إسرائيلي عن الشيخ: تل أبيب رفضت عرضاً من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن

صحفي إسرائيلي عن الشيخ: تل أبيب رفضت عرضاً من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"