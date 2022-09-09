عاجل

  • الملك تشارلز الثالث يمنح ابنه الأكبر وليام لقب "أمير ويلز"

مباشر | كلمة ملك بريطانيا تشارلز الثالث

شؤون فلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الخميس وفداً من دوقية لوكسمبورغ رفيع المستوى متمثّلا بمعالي وزير لوكسمبورغ للتعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد السيد فرانز فايوت والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

استهلّ الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد اللوكسمبورغي، وشكر دوقية لوكسمبورغ على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثلة باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحل الدولتين. كما وأشاد د. المالكي بالدعم المعنوي والمادي والتنموي التي تقدمه حكومة لوكسمبورغ للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، خصوصاً الدعم المالي الدائم للأونروا حيث أنه وبموجب الشراكة الاستراتيجية 2022-2024، ستساهم لوكسمبورغ بمبلغ 12.3 مليون يورو لدعم عمليات الوكالة على مدى ثلاث سنوات.

وخلال الاجتماع تطرّق الوزير د. المالكي إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي، خاصةً سياسة القتل الميداني الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، والهجمات العنيفة التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيون بشكل يومي تحت حماية جيش الاحتلال، وضمّ الأراضي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي والعديد من السياسات الأحادية الجانب التي تقوّض مستقبل عملية السلام وحلّ الدولتين.

من جانبه أكّد السيد فرانز فايوت على التزام بلده بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمه لحلّ الدولتين، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وعلى جميع المحاور، ومواصلة بلده بتقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في فلسطين.

وشارك إلى جانب الوزير مستشار أول إيهاب الطري مدير إدارة أوروبا الغربية، والملحق الدبلوماسي منى حجاوي مسؤول ملف دوقية لوكسمبورغ، ومن من مكتب الوزير الملحق الدبلوماسي دانه جبارين.

أخبار ذات صلة

غانتس: عزّزنا بأكثر من عشرة كتائب بالضفة ولن نتوقف حتى استعادة الهدوء

غانتس: عزّزنا بأكثر من عشرة كتائب بالضفة ولن نتوقف حتى استعادة الهدوء

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا &#34;الإرهاب&#34;

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا "الإرهاب"

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية &#34;قابل للانفجار&#34;

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية &#34;قابل للانفجار&#34;

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

صحفي إسرائيلي عن الشيخ: تل أبيب رفضت عرضاً من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن

صحفي إسرائيلي عن الشيخ: تل أبيب رفضت عرضاً من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"