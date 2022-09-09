المالكي يُطلع وفداً من لوكسمبورغ على التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الخميس وفداً من دوقية لوكسمبورغ رفيع المستوى متمثّلا بمعالي وزير لوكسمبورغ للتعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد السيد فرانز فايوت والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.استهلّ الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد اللوكسمبورغي، وشكر دوقية لوكسمبورغ على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثلة باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحل الدولتين. كما وأشاد د. المالكي بالدعم المعنوي والمادي والتنموي التي تقدمه حكومة لوكسمبورغ للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، خصوصاً الدعم المالي الدائم للأونروا حيث أنه وبموجب الشراكة الاستراتيجية 2022-2024، ستساهم لوكسمبورغ بمبلغ 12.3 مليون يورو لدعم عمليات الوكالة على مدى ثلاث سنوات.وخلال الاجتماع تطرّق الوزير د. المالكي إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي، خاصةً سياسة القتل الميداني الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، والهجمات العنيفة التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيون بشكل يومي تحت حماية جيش الاحتلال، وضمّ الأراضي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي والعديد من السياسات الأحادية الجانب التي تقوّض مستقبل عملية السلام وحلّ الدولتين.من جانبه أكّد السيد فرانز فايوت على التزام بلده بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمه لحلّ الدولتين، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وعلى جميع المحاور، ومواصلة بلده بتقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في فلسطين.وشارك إلى جانب الوزير مستشار أول إيهاب الطري مدير إدارة أوروبا الغربية، والملحق الدبلوماسي منى حجاوي مسؤول ملف دوقية لوكسمبورغ، ومن من مكتب الوزير الملحق الدبلوماسي دانه جبارين.