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وسط ترقب لخطابه.. تشارلز الثالث يصل القصر الملكي في لندن

وسط ترقب لخطابه.. تشارلز الثالث يصل القصر الملكي في لندن
الملك تشارلز الثالث يصل إلى القصر الملكي
رام الله - دنيا الوطن
وصل الملك تشارلز الثالث إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، قادما من اسكتلندا، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وصافح الملك تشارلز الثالث عددا من البريطانيين الذين اصطفوا على مدخل القصر، وتبادل معهم الأحاديث القصيرة التي أعرب فيه البريطانيون عن تعازيهم في وفاة الملكة. وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقلية الملك وليست الملكة تطبيقا لأعراف صارمة في العائلة المالكة ببريطانيا.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة البريطانية في محيط القصر، نظرا لوجود أعداد غفيرة من الأشخاص في المنطقة ولضمان ألا يحدث ما يعكر صفو الأحداث، كما أفاد مراسلنا.

وكان الملك تشارلز وصل إلى لندن قادما من قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث كان هناك برفقة والدته الملكة الراحلة في الساعات الأخيرة من حياتها.

ومن المتوقع أن يلقي ملك بريطانيا الجديد في وقت لاحق اليوم كلمة إلى الأمة، ويتوقع أن ينعى فيها والدته ويتعهد باستكمال مسيرتها في خدمة الشعب.

وتولى الأمير تشارلز العرش، ليصبح ملكاً لبريطانيا بعد (64 عاماً) أمضاها في منصب ولي العهد بعدما أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الحكومة البريطانية: إن فترة الحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل في 19 من أيلول/ سبتمبر الجاري.





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