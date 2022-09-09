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سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية

سوريا: استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي بعد الضربات الإسرائيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 استؤنفت، اليوم الجمعة، حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سوريا في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي للمطار، الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة النقل السورية، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركاتنا الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي".

ودعا البيان النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتبارا من هذا اليوم، لافتا إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.

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