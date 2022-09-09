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دولي

جونسون يكشف.. "هذا ما طلبته مني هيئة البث البريطانية قبل وفاة الملكة إليزابيث"

جونسون يكشف.. "هذا ما طلبته مني هيئة البث البريطانية قبل وفاة الملكة إليزابيث"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ، عن اعترافٍ شخصي، لطلبٍ من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بإجراء مقابلة معه، والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة. لكنه رفض.

حيث قال جونسون، الذي استقال مؤخرا من منصبه: "آمل ألا يمانع البرلمان إذا بدأت حديثي باعتراف شخصي. قبل بضعة أشهر، طلب صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إجراء مقابلة معي بشأن جلالة الملكة. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع خلال خلال اجتماع مجلس العموم المكرس لذكرى الملكة إليزابيث الثانية: "جلسنا، وبدأت الكاميرا في التصوير، ثم طلبوا مني التحدث بشأنها بصيغة الماضي.. تملكتني غصة في حلقي، ولم أستطع الاستمرار. بالكاد كبحت دموعي.. كان علي أن أطلب منهم المغادرة".

وكان قصر باكنغهام قد أعلن يوم أمس الخميس، 8 سبتمبر، عن وفاة الملكة، إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

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