وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

أدانت وزارة السياحة والآثار، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة لموقع قلعة البرج الأثري الواقع في بلدة البرج جنوب الخليل.



وداهمت قوات الاحتلال الموقع وصوّرت محيطه وأجرت عمليات بحث وتفتيش في القلعة.



وقالت "السياحة والآثار" في بيان صدر عنها، إن اقتحامات الاحتلال المتكررة للموقع لم تكن الأولى، فقد سبقها اقتحام المكان عدة مرات قبل وأثناء ترميمه من قبل طواقم الوزارة وشركائها المحليين والدوليين.



وأضاف البيان، يأتي هذا الاقتحام في ظل حملة ممنهجة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في التعدي على المواقع الأثرية في محافظة الخليل، فقبل أيام تم اقتحام موقعي "برج السموع" و"بئر حرم الرامة|، وسرقة محتويات ومقتنيات موقع "الحمام التركي" في البلدة القديمة من الخليل.



وشددت الوزارة على أن هذه الاقتحامات انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المواقع الأثرية وحرمتها، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لسنة 1954 واتفاقيات (يونسكو) الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي.



ودعت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو الى تحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الممنهجة والمتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المواقع الأثرية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن