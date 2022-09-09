شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا "الإرهاب"

حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا "الإرهاب"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، إن "رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب، فرصة لتجديد التأكيد أنَّ شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته هم ضحايا لأخطر وأطول احتلال إرهابي إحلالي مستمر في العالم منذ أكثر من سبعة عقود".

وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن "الأمم المتحدة وهي تحتضن هذا المؤتمر، معنية باستحضار المأساة المستمرة فصولها التي يعيشها شعبنا داخل فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات".

وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة لتتحمّل مسؤوليتها في محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل الجاد لوقف عدوانهم وإرهابهم المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وإنهاء الاحتلال".

وطالب الأمم المتحدة "الوقوف مع قضية شعبنا العادلة وحقّه المشروع في النضال حتّى انتزاع حقوقه كافة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

وزارة السياحة تدين اقتحام الاحتلال لقلعة البرج الأثرية

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية &#34;قابل للانفجار&#34;

الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

وزير الحكم المحلي يبحث مع بعثة البنك الدولي الخطة القادمة لقطاع النفايات الصلبة

وزير الحكم المحلي يبحث مع بعثة البنك الدولي الخطة القادمة لقطاع النفايات الصلبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

"الديمقراطية": التوقيع على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود بـ9 أيلول1993 ألحق بشعبنا أضراراً جسام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الحكومة اليمنية تعلن موافقة استثنائية على طلب أممي لدخول سفن وقود موانئ الحديدة

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"