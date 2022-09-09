حماس تعلّق على رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا "الإرهاب"

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، إن "رعاية الأمم المتحدّة للمؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب، فرصة لتجديد التأكيد أنَّ شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته هم ضحايا لأخطر وأطول احتلال إرهابي إحلالي مستمر في العالم منذ أكثر من سبعة عقود".وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن "الأمم المتحدة وهي تحتضن هذا المؤتمر، معنية باستحضار المأساة المستمرة فصولها التي يعيشها شعبنا داخل فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات".وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة لتتحمّل مسؤوليتها في محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل الجاد لوقف عدوانهم وإرهابهم المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وإنهاء الاحتلال".وطالب الأمم المتحدة "الوقوف مع قضية شعبنا العادلة وحقّه المشروع في النضال حتّى انتزاع حقوقه كافة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".