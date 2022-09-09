شاهد: عشرات المتظاهرين اللبنانيين يقتحمون مقر وازرة العدل

اقتحم عشرات المتظاهرين اللبنانيين،اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل في العاصمة، للمطالبة باستكمال إجراءات التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

ووفقًا لما نقلته وكالة (الأناضول)، فإنه "تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة".وأضافت أن المقتحمين "حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجوداً في مكتبه".وذكرت أن المقتحمين طالبوا باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعيدا عن "المناكفات السياسية".يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار كانت قد أوقفت نحو 17 شخصا بينهم عمال في المرفأ، وإداريين ومسؤولين وضباط أمنيين، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين.وأودى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، بحياة أكثر من 200 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.