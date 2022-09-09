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الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأميركي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل
خلال لقاء الرئيس اللبناني بالوسيط الأمريكي بشأن قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن وفدًا أميركيًا التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون بشأن قضية المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل.

وبحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، الذي أكد أن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات.

ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر (تويتر) صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين بحضور عدد من المسؤولين اللبنانيين من بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأكد هوكشتاين في تصريح من قصر بعبدا أن "هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".

وفي السياق، قال اللواء إبراهيم إن موضوع زيارة المفاوض الأمريكي اليوم "ليس الترسيم"، مشددا على أن الوضع الأمني في لبنان جيد جدا.

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