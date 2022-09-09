شؤون فلسطينية

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى

حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت حركة حماس اليوم الجمعة، عرض المبادرة الإنسانية التي أطلقتها للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن

وقال عضو المكتب السياسي، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حماس، زاهر جبارين، إن "على العدو أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان".

 ودعا جبارين شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من خطر الموت البطيء الذي يتعرّضون له بفعل إجرام الاحتلال.

كما طالب بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وكل الأسرى المرضى وكبار السن، مؤكداً أنّ قضية الأسرى ستبقى أيقونة تلهب نضال شعبنا

وأوضح جبارين أن حركة حماس تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير للأسير البطل ناصر أبو حميد، ونحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته، وحياة الأسرى المرضى كافة داخل السجون والمعتقلات.

 وأكّد أنَّ "قضية أسرانا الأبطال وتحريرهم مثّلت ولا تزال تمثّل أيقونة تلهب نضال شعبنا، ووقوداً لانتفاضته المتجدّدة على امتداد الوطن".

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